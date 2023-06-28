Военнослужащие получат возможность регистрировать автомобили с правым рулем в Украине. За соответствующий законопроект №9238, за основу и в целом, проголосовали 279 народных депутатов.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

Праворульные автомобили могут регистрировать не все граждане Украины. В соответствии с документом это разрешено делать только военнослужащим Вооруженных сил Украины и других законных формирований. Причем речь идет о транспорте, используемом военными в ходе выполнения их служебных обязанностей.

Норма законопроекта будет иметь временный характер. Она будет действовать во время военного положения и в течение 90 дней после его окончания.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что военнослужащим необходимо большое количество автомобильной техники, так как в связи с боевыми действиями машины часто выходят из строя или теряются. Военнослужащие часто получают как гуманитарную помощь или закупают автомобили с правым рулем из Великобритании и других стран, где принята система левостороннего движения.

Ранее такая регистрация была запрещена законом "О дорожном движении", но новые правила позволят легализовать и регистрировать подобную технику.

Как писала "Страна", ранее Рада окончательно отменила возврат выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу.

Также президент Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны".