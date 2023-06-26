Мобильные операторы будут резервировать номера убитых или пропавших без вести защитников на два года, чтобы они не перешли к посторонним людям.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Обычно после года без использования номер переходит в свободную продажу. Так можно получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет среди живых", - написал Федоров.

Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. В целом номер не будет поступать в продажу два года.

Напомним, в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. В реестре будут отражаться ФИО, место и дата рождения, семейное положение, место проживания, время исчезновения и приметы лица, а также наличие/отсутствие судебного решения про признания лица без вести пропавшим или объявленным умершим.

Также сообщалось, что власти Украины закупили оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов у военных. Законодательством предусмотрено обязательный отбор биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных громад.