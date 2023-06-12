Сдача первых экзаменов на водительские права по новым "прозрачным" правилам закончилась очень низкими результатами. С первого раза только 23% сдали теорию и 36% - вождение.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Экзамены принимали во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях. Их сдавали более 2,5 тыс. человек.

Прозрачность сдачи экзаменов обеспечивается за счет большого количества камер наблюдения в классах для экзаминирования и машинах сервисных центров, на которых сдается практика.

Напомним, ранее в МВД рассказали о новых правилах получения водительских прав в Украине. Теперь не обязательно будет учить теорию только в автошколе. Подготовиться можно будет самостоятельно. Также вводится усиленная проверка в классах, где сдают экзамены и все подсказки инструктора будут фиксироваться.

Кроме того, в "Дие" теперь можно в несколько кликов заменить водительское удостоверение.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.