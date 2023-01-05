В Украине изменили алгоритм получения водительских прав. Теперь практику вождения можно начать изучать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД. А дальше – практический экзамен сначала в автошколе, а затем – в МВД.

5 шагов для получения удостоверения водителя выглядят следующим образом:

Теоретическая подготовка в автошколе Экзамен по теории в сервисном центре МВД Практическая подготовка в автошколе Внутренний практический экзамен в автошколе Практический экзамен в сервисном центре МВД.

Напомним, с августа 2022 года украинцы могут выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует 1 год. Внутренний экзамен в автошколе отменяется.

Для практических занятий украинцы могут выбирать любую другую автошколу в любом городе, независимо от того, где проходили теоретический курс лекций.

После обучения в автошколе необходимо сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое будет действительным 2 года.

Сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение разрешается в любом сервисном центре МВД.

Как писала "Страна", в польском Гданське открылся стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис", где украинцы могут оформлять паспортные документы, в том числе обменять водительское удостоверение и оформить страховку.

Напомним, в Украине права и техпаспорт на авто можно будет получать онлайн и не оформлять в пластике.