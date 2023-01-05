В Украине изменили алгоритм получения водительских прав
В Украине изменили алгоритм получения водительских прав. Теперь практику вождения можно начать изучать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД. А дальше – практический экзамен сначала в автошколе, а затем – в МВД.
5 шагов для получения удостоверения водителя выглядят следующим образом:
- Теоретическая подготовка в автошколе
- Экзамен по теории в сервисном центре МВД
- Практическая подготовка в автошколе
- Внутренний практический экзамен в автошколе
- Практический экзамен в сервисном центре МВД.
Напомним, с августа 2022 года украинцы могут выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует 1 год. Внутренний экзамен в автошколе отменяется.
Для практических занятий украинцы могут выбирать любую другую автошколу в любом городе, независимо от того, где проходили теоретический курс лекций.
После обучения в автошколе необходимо сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое будет действительным 2 года.
Сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение разрешается в любом сервисном центре МВД.
Как писала "Страна", в польском Гданське открылся стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис", где украинцы могут оформлять паспортные документы, в том числе обменять водительское удостоверение и оформить страховку.
Напомним, в Украине права и техпаспорт на авто можно будет получать онлайн и не оформлять в пластике.