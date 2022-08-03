В Украине изменилась процедура получения водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Теперь можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует 1 год. Внутренний экзамен в автошколе отменяется.

Для практических занятий украинцы могут выбирать любую другую автошколу в любом городе, независимо от того, где проходили теоретический курс лекций.

После обучения в автошколе необходимо сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое будет действительным 2 года.

Сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение разрешается в любом сервисном центре МВД.

Ранее мы также сообщали, что теперь водители снова могут застраховать свою машину в режиме онлайн. Для этого нужно через электронный кабинет водителя выбрать предпочтительную страховую компанию и приобрести полис.

Помимо этого, с 24 июля в Украине заработали новые правила получения водительских прав. Согласно введенному порядку, обучение в автошколе разделят на два этапа: теоретический и практический.