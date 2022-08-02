Украинские водители снова могут застраховать свою машину онлайн. Как это сделать
Водители снова могут застраховать свою машину в режиме онлайн. Для этого нужно через электронный кабинет водителя выбрать предпочтительную страховую компанию и приобрести полис.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Также сервисные центры МВД возобновили доступ к проверки VIN-кодов автомобилей в режиме онлайн. Кроме того, водителям снова доступна возможность делать выписку из госреестра транспортных средств и проверять историю авто.
В МВД анонсируют "в ближайшее время" возвращение таких онлайн-функций, как заказ индивидуального номерного знака и проверку штрафов.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.