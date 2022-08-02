Водители снова могут застраховать свою машину в режиме онлайн. Для этого нужно через электронный кабинет водителя выбрать предпочтительную страховую компанию и приобрести полис.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Также сервисные центры МВД возобновили доступ к проверки VIN-кодов автомобилей в режиме онлайн. Кроме того, водителям снова доступна возможность делать выписку из госреестра транспортных средств и проверять историю авто.

В МВД анонсируют "в ближайшее время" возвращение таких онлайн-функций, как заказ индивидуального номерного знака и проверку штрафов.

Ранее сообщалось, что в "Дие" появятся загранпаспорт, права и техпаспорт на английском языке.

Также мы писали, что в Украине заработали новые правила получения водительских прав.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.