В приложении "Дия" проводят тестирование документов на английском языке и совместного управления автомобилями.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.



"Проводим бета-тест загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта. Проверим, корректно ли работает переключение языка, подтягиваются ли фото", – написал он.

"Также возобновляем шеринг авто в "Дие" и хотим протестировать работу услуги", – добавил он.

Ранее мы писали, что в "Дие" появится справка о доходах для физических лиц, которая необходима для получения визы в отдельные государства мира, оформления кредита и получения субсидии.

Также "Страна" сообщала, что в Министерстве цифровой трансформации планируют добавить в приложение "Дия" пенсионное удостоверение, а также возможность приобрести облигации.

Кроме того, в "Дие" появятся документы об образовании. Цифровыми копиями документов смогут воспользоваться украинцы, оказавшиеся на оккупированных территориях, которые планируют поступать в вузы.

Напомним, в приложении "Дия" можно будет получить услугу автоматической регистрации ООО для физлиц.