В Днепропетровской области двое полицейских избили мужчину, которого остановили на дороге.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Избиение случилось в городе Зеленодольск. Двое патрульных полицейских остановили автомобиль якобы за нарушение правил дорожного движения. В ходе осмотра автомобиля полицейские заявили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, и сразу же надели на мужчину наручники, после чего начали избивать. Мужчину избили так, что сломали ему два ребра. После избиения забрали мобильный телефон", – рассказал источник.

Он также добавил, что уже открыто уголовное дело, полицейским грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых оказался сотрудником полиции, напали на прохожих с битой. Остановить атакующих удалось только стрельбой из травматического оружия.

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