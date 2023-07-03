Житель Киевской области задушил знакомого во время пьяного застолья за то, что тот его оскорбил. Убийца получил восемь лет тюрьмы.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Telegram.

"В декабре 2022 года в Василькове между осужденным и его знакомым в ходе распития алкогольных напитков возник конфликт. Мужчина повалил оппонента на пол, сел на него и нанес многочисленные удары кулаками по голове и телу жертвы, нанеся ему перелом ребра и челюсти. После этого он схватил потерпевшего за шею и задушил", - говорится в сообщении.

Кроме того, у злоумышленника обнаружили по месту проживания наркотики, а именно - каннабис.

Прокуроры Обуховской окружной прокуратуры доказали в суде вину жителя Василькова в умышленном убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309 УК Украины). Приговором суда он приговорен к 8 годам лишения свободы, добавили в прокуратуре.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали мужчину, который задушил кабелем экс-жену собутыльника, прекратившую застолье.

А в Польше дали по 25 лет двум украинцам, которые задушили землячку из-за долга.