Житель Киевской области избил и задушил собутыльника после оскорблений во время застолья
Житель Киевской области задушил знакомого во время пьяного застолья за то, что тот его оскорбил. Убийца получил восемь лет тюрьмы.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Telegram.
"В декабре 2022 года в Василькове между осужденным и его знакомым в ходе распития алкогольных напитков возник конфликт. Мужчина повалил оппонента на пол, сел на него и нанес многочисленные удары кулаками по голове и телу жертвы, нанеся ему перелом ребра и челюсти. После этого он схватил потерпевшего за шею и задушил", - говорится в сообщении.
Кроме того, у злоумышленника обнаружили по месту проживания наркотики, а именно - каннабис.
Прокуроры Обуховской окружной прокуратуры доказали в суде вину жителя Василькова в умышленном убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309 УК Украины). Приговором суда он приговорен к 8 годам лишения свободы, добавили в прокуратуре.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали мужчину, который задушил кабелем экс-жену собутыльника, прекратившую застолье.
А в Польше дали по 25 лет двум украинцам, которые задушили землячку из-за долга.