В Чечне напали на журналистку российской оппозиционной "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Об этом сообщают СМИ.

В Чечню они приехали на резонансное дело жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой (ее обвиняют в мошенничестве и "насилии в отношении представителей власти", но СМИ пишут, что главная причина ее ареста - то, что ее дети ведут известный оппозиционный чеченский сайт "Адат"). Но сразу по прибытию их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозный перехватили люди в масках, избили их дубинками и ногами, отобрали телефоны и потребовали их разблокировать. Впоследствии технику и документы уничтожили.

В больнице у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев на руках (так нападавшие требовали пароль от телефона) и многочисленные ушибы. Также ей обрили наголо голову и облили зеленкой. Милашина несколько раз теряла сознание.

Немов, помимо травм, получил еще и ножевое ранение.

Позже их решили отправить в больницу Беслана.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по этому делу.

Примечательно, что в Кремле не стали замалчивать это дело, как это часто бывает с акциями против оппозиционеров.

"Речь идет об очень серьезном нападении, которое требует энергичных мер и реализации следственных действий", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Омбудсмен Чечни в комментарии российским СМИ назвал нападение на Милашину и Немова "диверсией и провокацией против Чечни".

Ранее мы писали, что оппозиционный чеченский блогер, которого объявили убитым в Швеции, оказался жив.