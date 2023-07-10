Во Львовской области оштрафовали дантиста, который ругался и показывал гениталии в больнице, где работает
В Сколевском районном суде Львовской области состоялось заседание, на котором было рассмотрено административное дело в отношении 33-летнего врача-стоматолога.
В конце мая произошел инцидент, когда дантист выражался нецензурными словами и обнажал свои половые органы в помещении Сколевской центральной больницы.
Суд признал стоматолога виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 119 гривен, пишет Zahid.net.
Помимо этого, доктор обязан заплатить 536 гривен судебного сбора. По словам заместителя директора больницы, инцидент произошел в ночное время, когда врач находился вне рабочего места. Он получил выговор от руководства, но продолжает работать в больнице.
Дополнительные подробности инцидента не разглашаются руководством больницы.
Известно, что дантист окончил Львовский национальный медицинский университет и ранее выражал интерес к работе стоматологом за границей.
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