В Сколевском районном суде Львовской области состоялось заседание, на котором было рассмотрено административное дело в отношении 33-летнего врача-стоматолога.

В конце мая произошел инцидент, когда дантист выражался нецензурными словами и обнажал свои половые органы в помещении Сколевской центральной больницы.

Суд признал стоматолога виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 119 гривен, пишет Zahid.net.

Помимо этого, доктор обязан заплатить 536 гривен судебного сбора. По словам заместителя директора больницы, инцидент произошел в ночное время, когда врач находился вне рабочего места. Он получил выговор от руководства, но продолжает работать в больнице.

Дополнительные подробности инцидента не разглашаются руководством больницы.

Известно, что дантист окончил Львовский национальный медицинский университет и ранее выражал интерес к работе стоматологом за границей.

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