Британские стоматологические услуги настолько плохие, что люди едут лечить зубы в разоренную войной Украину.

Об этом пишет издание The Mirror.

Нехватка стоматологов в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) оставила пациентов перед выбором: дорогостоящее частное лечение, страдание в тишине или самостоятельная агония.

Недавний опрос показал, что 91% клиник не принимают новых пациентов. В Ист-Мидлендсе этот показатель составляет 97%. В настоящее время без предварительной записи ходят 11 миллионов нуждающихся в помощи человек — по сравнению с четырьмя миллионами в 2019 году.

В среднем 73 детям в день приходится удалять гнилые зубы из-за того, что консерваторы не инвестируют в стоматологические услуги. Удаление зубов в настоящее время является основной причиной госпитализации детей младше 10 лет.

"Если окровавленная, разбомбленная Украина еще может предложить доступную, функционирующую стоматологическую помощь, то это скандал и позор", - сказано в материале.

В другой статье то же издание приводит историю мужчины с сильной зубной болью, который отправился в раздираемую войной Украину за медицинской помощью после того, как ему не удалось получить лечение от NHS.

Отчаявшийся 58-летний Ричард Хоу пытался записаться на прием в Эли, Кембриджшир, но в итоге ему лечили зубы в Киеве.

"Это просто показывает, какой беспорядок сейчас со стоматологической помощью от NHS", - сказал он.

В прошлом месяце у Хоу образовался абсцесс, который привел к сильной зубной боли. Но он не мог получить лечение из-за стоматологического кризиса в Великобритании. Ричард звонил в стоматологические кабинеты в Эли, но там сказали, что не принимают новых пациентов NHS. Ему также сообщили, что придется заплатить около 1000 фунтов стерлингов за частное лечение.

В итоге расходы на дорогу в Украину и стоматологическую помощь в нашей стране составили менее половины стоимости, указанной британскими дантистами. В Украину он въехал через Польшу. Украинские врачи дренировали ему абсцесс и сделали дополнительную работу, включая обработку трех корневых каналов и установку пломбы. Все это стоило 220 фунтов стерлингов.

"Это сумасшествие, что мы пригласили украинцев укрыться в Великобритании, но если у них проблемы с зубами, у них нет шансов попасть к стоматологу. Но в Украине любой может прийти в кабинет с улицы, и его сразу примут. При этом страна — это зона боевых действий", - удивляется Хоу.

Ричард Хоу

Представитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения заверил, что власти "работают над улучшением доступа к стоматологической помощи NHS, инвестируя более 3 миллиардов фунтов стерлингов в год в стоматологию для всех пациентов".

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