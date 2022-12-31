В Великобритании из-за большого количества избыточных смертей в 2022 году патологоанатомы не могут справиться с потоком тел на вскрытия, а родственники умерших неделями не могут их похоронить.

Об этом сообщает Sky News.

"Скорбящим семьям приходится ждать более месяца, чтобы провести прощание из-за отставания в графике вскрытий, вызванного нехваткой патологоанатомов", - пишет издание.

Оно приводит в пример случай 72-летнего Криса Спенсера, у которого были проблемы с сердцем, умершего во сне в начале декабря. Вопреки желанию его семьи было назначено вскрытие, но уже почти месяц близкие не знают, когда оно состоится и когда они смогут попрощаться с покойным.

Его дочь Кэтрин Леви-Спенсер сказала, что эта система кажется "действительно бесчеловечной".

"Мой папа был блестящим отцом, он был очень дружелюбным, милым человеком, который заслуживает большего, чем это. У нас все еще нет вскрытия, мы понятия не имеем, когда мы сможем планировать похороны. Мы не можем с ним попрощаться. Мы в этом адском подвешенном состоянии. Это кажется действительно бесчеловечным", - сказала она Sky News.

Женщина добавила, что не понимает, почему ожидание вскрытия занимает так много времени. Она также сообщила, что ее семья не единственная, оказавшаяся в таком положении.

В некоторых частях страны близким приходится ожидать решения о том, нужно ли покойному вскрытие, не меньше двух недель. А это означает, что может пройти более месяца, прежде чем они смогут провести похороны.

В похоронной службе Баррингтона в Ливерпуле критикуют задержку с получением тел.

Распорядитель похорон Дэвид Баррингтон сказал, что после пандемии страна переживает "кризис горя".

"Семьи хотят попрощаться со своими близкими, с людьми, которые скончались, и если они не могут, это только усугубляет скорбь. Эта задержка усиливает стресс, и нам пришлось изменить методы работы. Нам приходится использовать камуфляжную косметику, чтобы умершие выглядели презентабельно, потому что из-за задержки происходят видимые изменения", - рассказал он.

В 2022 году в Британии было зарегистрировано более 540 000 смертей, что на 8% больше, чем в среднем за пять лет до пандемии. Это связано с задержками в диагностике и уходе, а также с более длительным ожиданием в больнице неотложной помощи. Но ключевая проблема — укомплектование кадрами.

Вскрытие в основном проводят патологоанатомы Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) вне их обычной работы, а сейчас их внимание сосредоточено на диагностике накопившихся случаев рака.

Глава Королевского колледжа патологоанатомов профессор Майкл Осборн говорит, что сотрудники NHS стоят перед трудным выбором: работать с раком или под давлением проводить вскрытия, которые не являются частью их работы в NHS.

На проблему отреагировали в правительстве. Представитель правительства сказал, что в этом году власти "предприняли шаги, чтобы сократить количество отставаний, в том числе изменили закон, чтобы коронерам было быстрее и проще установить смерть от естественных причин без необходимости во вскрытии".

Ранее "Страна" сообщала, что текущей зимой Великобритания может столкнуться с нехваткой газа.

А весной мы писали, что в Британии начали ограничивать продажу подсолнечного масла в одни руки из-за дефицита.