Офицер во Львовской области избил солдата за то, что тот справлял естественную потребность под открытым небом, неподалеку от палатки.

Об этом сообщает львовское управление Государственного бюро расследований (ГБР).

По его информации, в результате удара у солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Он перенес операцию и все еще проходит лечение.

Сообщается, что вышестоящий по званию пинками "хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих".

Офицеру сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее мы рассказывали, что недавно во Львовской области офицер ВСУ избил подчиненного на военном полигоне. У солдата произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.

Также ГБР расследует жестокое избиение офицером бойца ВСУ на Волыни, после которого у него отказали ноги. Военного с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа обнаружили лишь через сутки после избиения.