В Хмельницком безработного мужчину наказали за провокационную надпись на автомобиле, которую он нанес используя фекалии. Об этом стало известно из постановления Хмельницкого городского районного суда.

Мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве и получил административное взыскание.

Инцидент произошел 10 мая этого года во время комендантского часа на переулке Казацкий. В 4 часа утра безработный мужчина, находясь возле дома 47/1, использовал фекалии для написания бранных слов на кузове припаркованного автомобиля "Рено" и его номерном знаке. Хулиган не явился на судебное заседание, но предоставил письменные объяснения, признав свою вину.

Мужчина признан виновным по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 51 гривни. Кроме того, он обязан оплатить судебный сбор в размере 537 гривень в пользу государства.

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