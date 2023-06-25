На Закарпатье задержали мужчину, продававшего на органы в Европу детей в возрасте 1-2 лет.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

Задержание произошло на КПП "Малые Селменцы" на украинско-словацкой границе.

"Как мне стало известно из информированных источников, злоумышленник сам подыскивал родителей, которые были готовы продать своего ребёнка на органы.

Было установлено, что до задержания преступник уже успел реализовать по меньшей мере три таких продажи детей.

Задержан он был при очередной попытке вывести ребёнка за границу. Стало известно, что к стражам порядка обратилась мать ребёнка у которой этот мерзавец пытался "купить товар", - сообщил журналист.

Ранее мы рассказывали, что в польской Познани задержана 52-летняя украинская беженка, которая жестоко обращалась со своими приемными детьми: пытала, била по половым органам и продавала детей педофилам для изнасилований.

А в Киевской области женщина с сожителем пытали, насиловали и заставляли есть фекалии троих детей 3, 5 и 11 лет. Чтобы соседи не слышали криков, мать затыкала детям рот тряпкой.