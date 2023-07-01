Сегодня, 1 июля, заправки повысили цены на топливо, как и ожидалось после увеличения налогов с 1 июля. "Страна" приводит актуальные цены на АЗС:

Сокар : бензин 49,19, был по 46,9. Дизель 47,19, был 44,9

: бензин 49,19, был по 46,9. Дизель 47,19, был 44,9 Окко и WOG : бензин 47,99, был 46,99. Дизель 45,99, был 44,99

: бензин 47,99, был 46,99. Дизель 45,99, был 44,99 БРСМ : А95 плюс - 42,99 (было 41,59) дизель 41,79 (было 40,1).

: А95 плюс - 42,99 (было 41,59) дизель 41,79 (было 40,1). Motto: был бензин 42,18, дизель 42,98. Сейчас оба по 43,98.

Ранее "Страна" писала подробнее о ситуации на топливном рынке после 1 июля и публиковала видео очередей на заправках Киева перед подорожанием бензина.

Также мы писали, что в Минфине еще в январе подготовили законопроект об увеличении акцизов на сжиженный газ и бензин.

Помимо роста цен на бензин с 1 июля украинцев ждет усиление мобилизации, рост цен на воду и свет, а также индексация пенсий.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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