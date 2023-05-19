Украина хочет наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка топлива для реакторов АЭС советского типа.

Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию "Росатома" в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией", - сказал Галущенко.

Среди долгосрочных задач глава Минэнерго выделил строительство новых ядерных блоков, атомных станций и малых модульных реакторов. Он добавил, что Украина будет одним из первых государств, где эти реакторы будут работать.

Ранее мы писали, что пять стран G7 - Канада, Франция, Япония, Британия и США - создали альянс для вытеснения России с мирового рынка ядерного топлива.

А Германия настаивает на включении гражданской ядерной энергетики России в 11-й пакет санкций Евросоюза.