Отменят льготы и вернут НДС. Появилось видео очередей на заправках Киева перед подорожанием бензина
В Сети появилось видео сегодняшних очередей в Киеве на заправках. Утверждается, что они образовались перед завтрашним подорожанием бензина.
Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.
Известно, что в Украине с 1 июля 2023 года отменят льготы и вернут 20% НДС на все виды горючего. Сейчас этот налог составляет 7%.
Напомним, еще в сентябре прошлого года Верховная Рада вернула акциз на топливо.
После этого в Минэкономики заявляли, что возвращение акциза на топливо не приведет к подорожанию бензина в Украине.
Тем временем заправки уже меняют ценники, поскольку в Украине с 1 июля подорожает топливо: с этой даты возвращаются в полном объеме все налоги (НДС и акцизный сбор) на бензин, дизель и газ. Их резко уменьшили в начале войны, когда топливный рынок охватил кризис.
Украинцы уже готовятся к подорожанию: запасаются топливом по старым ценам, заправляя полные баки и канистры и скупая талоны. По ним выкупленные бензин, дизель и газ еще какое-то время можно будет заливать без наценки.
Ранее мы разбирались, что будет с топливом в Украине, после того как с 1 июля вернут довоенные налоги.