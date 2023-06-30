В Сети появилось видео сегодняшних очередей в Киеве на заправках. Утверждается, что они образовались перед завтрашним подорожанием бензина.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Известно, что в Украине с 1 июля 2023 года отменят льготы и вернут 20% НДС на все виды горючего. Сейчас этот налог составляет 7%.

Напомним, еще в сентябре прошлого года Верховная Рада вернула акциз на топливо.

После этого в Минэкономики заявляли, что возвращение акциза на топливо не приведет к подорожанию бензина в Украине.

Тем временем заправки уже меняют ценники, поскольку в Украине с 1 июля подорожает топливо: с этой даты возвращаются в полном объеме все налоги (НДС и акцизный сбор) на бензин, дизель и газ. Их резко уменьшили в начале войны, когда топливный рынок охватил кризис.

Украинцы уже готовятся к подорожанию: запасаются топливом по старым ценам, заправляя полные баки и канистры и скупая талоны. По ним выкупленные бензин, дизель и газ еще какое-то время можно будет заливать без наценки.

Ранее мы разбирались, что будет с топливом в Украине, после того как с 1 июля вернут довоенные налоги.