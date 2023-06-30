Верховная Рада проголосовала за законопроект об отмене с 1 августа 2%-го единого налога для бизнеса. Проект поддержали 279 народных депутатов.

Закон предусматривает, что плательщик 2% единого налога будет иметь право подать заявление об отказе от его применения и указать, на какую систему налогообложения он хочет перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, его автоматически вернут на систему, на которой он находился до перехода на 2%-ный единый налог.

Также автоматически будут считать плательщиками единого налога третьей группы со ставкой 5% вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации выбрали 2%-ный единый налог.

Также закон автоматически восстанавливает права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена, и предоставляет плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2%-ного единого налога на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по собственному выбору путем подачи заявления. В то же время в случае подачи заявления до 1 сентября такой плательщик будет считаться плательщиком единого налога с 1 августа.

Согласно законопроекту с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголя, табака, горючего), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО. Исключение сохранят только для прифронтовых территорий, но не для торговли подакцизными товарами.

"Технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не будет учитываться при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе.

В конечной редакции принятого закона предусмотрено сохранение права добровольной уплаты единого налога и единого социального взноса для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий) и предоставление возможности ФЛП-плательщикам единого налога без НДС указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощению.

Установлена также норма, что для передачи юридическими лицами товаров для сил обороны не требуется утвержденного перечня Кабмина.

Принятие законопроекта является одним из условий программы с МВФ. Подробно о нем мы писали ранее.

Напомним, 29 мая парламент поддержал за основу законопроект об отмене 2% налога для ФЛП и возвращения налоговых проверок с 1 июля 2023 года. Позже с нововведениями решили подождать, но новую дату не называли.

Ранее мы рассказывали, как в Украине хотят переписать Налоговый кодекс и что это значит для бизнеса.