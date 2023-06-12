Отмены единого налога 2% для украинских предпринимателей с 1 июля не будет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его информации, также пока не будет следующих нововведений:

отмены льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;

возобновления проведения документальных проверок;

возврата штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Причину нардеп не уточняет.

"Какая новая дата события не знаю, но точно уже не 1 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, принятие данного закона было одним из условий программы сотрудничества с МВФ.

На днях парламент поддержал за основу законопроект об отмене 2% налога для ФЛП и возвращения налоговых проверок с 1 июля 2023 года.

Известно, что в феврале в Верховной Раде появился законопроект №8401, предусматривающий внесение целого списка изменений в Налоговый кодекс. Речь шла фактически о полной отмене налоговых льгот, которые дали бизнесу в начале войны. В том числе, по переходу на уплату налога в 2% от оборота и налоговым проверкам.

Ранее мы рассказывали, как в Украине хотят переписать Налоговый кодекс и что это значит для бизнеса.