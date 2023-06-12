В Украине пока не будут отменять 2%-й налог для бизнеса - нардеп
Отмены единого налога 2% для украинских предпринимателей с 1 июля не будет.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
По его информации, также пока не будет следующих нововведений:
- отмены льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;
- возобновления проведения документальных проверок;
- возврата штрафных санкций за нарушение использования РРО.
Причину нардеп не уточняет.
"Какая новая дата события не знаю, но точно уже не 1 июля", - говорится в сообщении.
Напомним, принятие данного закона было одним из условий программы сотрудничества с МВФ.
На днях парламент поддержал за основу законопроект об отмене 2% налога для ФЛП и возвращения налоговых проверок с 1 июля 2023 года.
Известно, что в феврале в Верховной Раде появился законопроект №8401, предусматривающий внесение целого списка изменений в Налоговый кодекс. Речь шла фактически о полной отмене налоговых льгот, которые дали бизнесу в начале войны. В том числе, по переходу на уплату налога в 2% от оборота и налоговым проверкам.
Ранее мы рассказывали, как в Украине хотят переписать Налоговый кодекс и что это значит для бизнеса.