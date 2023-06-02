В Украине уже в ближайшее время намечается возврат к налогам довоенного времени.

Недавно парламент принял в первом чтении законопроект №8401, который предусматривает отмену льготной модели налогообложения для бизнеса в 2% от дохода (ее ввели в начале полномасштабного вторжения, чтобы облегчить жизнь предпринимателям), отсрочки по обязательному использованию кассовых аппаратов и возврат налоговых проверок.

Мы уже подробно писали об этом законопроекте. На его принятие Украина подписалась в меморандуме с МВФ, и заработать новые правила должны уже с июля этого года. Поэтому, как ожидается, в Раде документ вынесут на голосование в целом в июне.

Для бизнеса возврат "мирных" налогов и фискальных проверок стал настоящим шоком.

"В Налоговом кодексе прописано, что любые изменения должны вводится с начала налогового года, а не с середины, как пытаются сделать сейчас. В стране идет война, предпринимателям и так сложно. Теперь же вообще теряется всякая прогнозированность ведения бизнеса. Многие предприятия, особенно мелкие, могут вообще закрыться", — говорит нам глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

По словам налогового адвоката Андрея Тамошюнаса, особенно много сюрпризов в новом проекте для нового бизнеса - того, что открылся уже в войну, под льготную систему налогообложения в 2%. Получается, что теперь предприниматели могут вообще лишиться возможности работать на упрощенке. Многие "слетят" на общую налоговую систему, а это большие налоги.

"Вместо 5%, на которые ранее имели право ФОПы третьей группы, им придется платить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора, ЕСВ за себя и работников в 22%. И все это могут насчитать задним числом - за год и даже больше", — говорит Тамошюнас.

Еще одна угроза для бизнеса — возврат налоговых проверок.

"Налоговики уже присылают запросы по проверкам, даже не дожидаясь принятия законопроекта в целом. То есть масштабные рейды готовятся прямо сейчас", — добавил адвокат.

Предприниматели опасаются, что после возвращения проверок усилится коррупция.

Разбирались, как в Украине будут возвращать налоги мирного времени и что это значит для бизнеса.

Война идет, льготы заканчиваются

На днях парламент принял в первом чтении скандальный законопроект №8401, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

По сути, речь идет о возврате к налогам мирного времени. На этот шаг Украина подписалась в меморандуме с МВФ. Это один из структурных маяков, прописанных в меморандуме. Срок его выполнения — июль 2023 года. То есть до времени "Ч" фактически остался месяц. Правда, в экспертных кругах прогнозируют, что принять закон в целом до 1 июля Рада может не успеть.

"Поэтому он может вступить в силу не с июля, а с августа", — говорит Тамошюнас.

Заместитель главы профильного парламентского комитета Ярослав Железняк также допускает, что новый закон начнет действовать с 1 августа.

"Впрочем, для бизнеса такая отсрочка мало что меняет", - добавил Тамошюнас.

Напомним: еще в марте 2022 года, в самом начале войны, Рада утвердила целый ряд льгот для бизнеса. В частности, предпринимателям (и ФОПам, и юридическим лицам) разрешали переходить на упрощенную систему налогообложения в 2% от дохода. Для микробизнеса (физлиц-предпринимателей первой группы) тогда отменили обязательную уплату единого налога и ЕСВ. Предпринимателям также разрешили повременить с обязательной установкой кассовых аппаратов, отменив штрафы за работу без РРО.

Кроме того, поставили на стоп налоговые проверки, убрали сроки подачи отчетности и штрафы за многие нарушения налогового законодательства.

"Тогда это был очень своевременный шаг, который буквально спас многие компании. Власти призывали бизнес не закрываться, не уезжать, а продолжать работать на экономику воюющей страны. И обещали, что такие льготы будут действовать еще три месяца до окончания военного положения. Получается, обманули", — сетует Доротич.

Впрочем, как отметил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев, льготы "были эффективными, но уже отыграли свою роль". То есть их можно отменять. Что и будет сделано после принятия нового закона.

В Минфине ожидают, что возврат к "мирным" налогам позволит увеличить поступления в бюджет: только в этом году дополнительно удастся собрать около 10 млрд гривен.

Что прописано в проекте №8401?

Отмена возможности для ФОПов третьей группы и юридических лиц быть плательщиками единого налога со ставкой в 2% от суммы дохода. Отмена для ФОП 1-й и 2-й групп возможности не платить единый взнос. Возобновление документальных проверок. Но до окончания военного положения такие проверки будут проводить при условии безопасного доступа к помещениям, имуществу, которые используются в хозяйственной деятельности, к документам и другой информации, связанной с начислением налогов. Возврат штрафов за нарушение налогового законодательства, правильности начисления и уплаты единого взноса и ЕСВ, использование РРО. Но тут есть нюансы. К первому чтению в законопроект 8401 внесли поправку, которая позволяет не платить штрафы и пеню при добровольной уплате доначислений по результатам налоговых проверок в течение 30 дней. "Норма действует только на военное время, но, если будет позитивный эффект и позитивные отзывы бизнеса, сделаем ее постоянной", - написал в своем Телеграме глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев. В то же время, как отметил Андрей Тамошюнас, вводя льготы, депутаты прописали запрет на начисления штрафов "на момент военного положения", а не "за время военного положения". То есть, когда мораторий на штрафы отменят, может случиться так, что их начнут начислять задним числом - за весь прошлый год. И это станет настоящей катастрофой для бизнеса. Но вернемся к этому чуть позже. Возобновление сроков, определенных налоговым законодательством (например, по подаче отчетности).

2% отменят. Сколько придется платить?

Отмена льгот не стала для отечественного бизнеса сюрпризом: о том, что с лета 2023 года в стране планируется вернуть "мирную" налоговую модель, было известно еще с конца прошлого года, когда Минфин обнародовал текст меморандума с МВФ.

Но предприниматели до последнего надеялись, что депутаты не проголосуют. Чего, как видно, не произошло.

Поэтому, как говорит Сергей Доротич, принятие проекта в первом чтении стало для бизнеса настоящим шоком.

Впрочем, мнения о некоторых нормах проекта расходятся.

Это касается в первую очередь льготной модели налогообложения под 2% от дохода. Отметим, многие юридические лица в свое время так на эту систему и не перешли, несмотря на кажущуюся возможность существенно сэкономить на налогах.

По словам главы концерна "Ярослав" Александра Барсука, "такая модель была бы эффективной, если бы брали 2% с зарплат, банковских переводов и др.

"Тогда можно было бы "уволить бухгалтеров" и перейти на действительно упрощенную систему. Но этого не произошло. Поэтому возможность платить 2% от дохода можно назвать льготой лишь условно", — говорит Барсук.

Как отмечает Доротич, при переходе на модель "2%" юридические лица, у которых был налоговый кредит и которые могли рассчитывать на возмещение НДС, фактически "подарили" его государству. И тем самым заплатили за "военную упрощенку" немалые деньги.

"Даже при введении льготных 2% это выглядело не очень привлекательным для многих компаний. Теперь хотят отменить... Ну и пусть", — добавила руководитель деревообрабатывающей компании ВГСМ (Львовская область).

Впрочем, теперь возникает масса вопросов, как будут переводить обратно тех, кто работал на льготной системе.

"По идее, должны перевести на ту систему, на которой бизнес работал до запуска льготы. То есть либо на общую, либо на упрощенку для третьей группы ФОП с налогом в 5%. Можно либо сидеть и ждать, когда после принятия закона вас переведут обратно, либо сразу написать заявление о возврате на ту или иную систему. Но появляются большие риски для нового бизнеса, который открылся сразу под налоговую систему в 2%. Получается, что теперь предпринимателей могут автоматически вернуть на общую систему вместо упрощенки. Это значит, что вместо 5% налога они будут платить 18,5% НДФЛ, 1,5% военного сбора, ЕСВ 22% за себя и сотрудников. Получается очень резкое увеличение фискальной нагрузки. Поэтому "новичкам" я бы советовал не ждать, а прямо сейчас писать заявления и добиваться перевода их на упрощенку под 5%. Многие уже это делают. Хотя далеко не все налоговые удовлетворяют такие запросы. Даже по Киеву позиция фискалов в разных районных управлениях может отличаться. Некоторые считают, что бизнес уже исчерпал свое право на выбор налоговой системы на этот год, когда подписался на 2%. И переходить на другую систему может только со следующего года, а до конца 2023 придется сидеть на той системе, на которую тебя определит налоговая служба. То есть могут перевести и на общую", — отмечает Тамошюнас.

"Общая система для небольшого бизнеса вообще может стать убийственной. Там дело не только в резком росте налогов, но и в администрировании и отчетности, то есть обязательно нужен грамотный бухгалтер, а это тоже лишние расходы. Выгоднее вообще закрыться и потом открываться заново уже под упрощенку", — добавил Доротич.

Штрафы задним числом?

В чем бизнес един, так это в вопросе возврата налоговых проверок.

"Проверки налоговой, как показывает практика прошлых лет, - это обязательные доначисления в размере около 0,5% от оборота, даже если ты ничего не нарушил. Поэтому возврат проверок - это почти гарантированное увеличение фискальной нагрузки", — отмечает Ирина Мацепура.

"При нашем уровне коррупции, возврат проверок — полный бред", — считает Барсук.

Многие предприниматели, с которыми мы пообщались, опасаются, что налоговики за время моратория на проверки "изголодались" и теперь будут "драть три шкуры".

"Несмотря на обещания МВФ, возврат на довоенную налоговую систему все же, по моему мнению, преждевременный шаг. И в первую очередь это касается нормы о возобновлении проведения документальных проверок и возврата штрафов за неиспользование РРО. В условиях войны малый и средний бизнес не готов к увеличению фискального давления. Именно поэтому, например, отмена льготы с возможностью не платить единый взнос для ФОП 1-й и 2-й групп беспокоит предпринимателей куда меньше, чем возврат проверок и штрафов", — говорит нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В Европейской бизнес-ассоциации отметили, что важность соблюдения законодательных норм в стране сомнению не подлежит, но "важно, чтобы привлечение к отвественности и наложение штрафных санкций применялись действительно к реальным нарушителям, а сами проверки проводились без злоупотреблений и коррупционных рисков, чтобы на прозрачный бизнес не было регулярного давления только потому, что к нему легко прийти с проверкой (в отличие от теневого бизнеса)".

По штрафам вообще вырисовывается неприятная ситуация.

"Что касается проверок, то и сейчас некоторые из них разрешены, например, фактические. Но при этом запрещено штрафовать, за исключением нарушений по акцизной группе. Как прописано в законодательстве, которым и запускались льготы, штрафы не начисляются "на момент военного времени". Но по этой формулировке возможны разные трактовки. Ведь не указано, что нельзя штрафовать за все время военного времени. Пока массовые проверки не проводились, это не имело особого значения. Но после их возобновления нельзя исключать, что штрафы могут начислять задним числом", — пояснил Андрей Тамошюнас.

"Можно только догадываться, какие начнут всплывать суммы доначислений и штрафов после того, как налоговики выйдут "на охоту". Получается, могут заставить вернуть все, что бизнес сэкономил на льготах, и даже больше. Например, по РРО штраф будет грозить даже за нахождение в режиме офлайн. Но где гарантии, что блэкауты уже позади? Ведь на лето снова прогнозируется дефицит электроэнергии и могут быть отключения. Получается, что за работу без электричества предпринимателю могут выписать штраф. Чем это в итоге закончится и найдется ли у предпринимателей ресурс для продолжения работы - вопрос открытый. Поэтому как бы вместо дополнительных 10 млрд от бизнеса власти не получили сокращение по налогам из-за закрытия предприятий", — резюмировал Доротич.

Впрочем, Тамошюнас рассчитывает, что ко второму чтению в документе появятся правки, которые смягчат общий негативный эффект от его внедрения.

В Экономической экспертной платформе призывают перенести вступление нововведений в силу на 1 января 2024 года, а также сохранить послабления хотя бы для отдельных групп налогоплательщиков (в частности, для тех, кто ведет бизнес на прифронтовых территориях или сильно пострадал от военных действий). Среди предложений также сужение сферы применения кассовых аппаратов (если уж штрафы за их отсутствие вернут) и т.д. Но прислушаются ли власти к этим призывам - пока неясно.