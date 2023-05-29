Парламент поддержал за основу законопроект об отмене 2% налога для ФЛП и возвращения налоговых проверок с 1 июля 2023 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



"За" — 227 депутатов.

В законе предусмотрены отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы; возобновление проведения документальных проверок; возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Принятие законопроекта является одним из условий программы с МВФ в рамках Меморандума новой Мониторинговой программы для Украины.

Подробно о нем мы писали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что сегодня Верховная Рада поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.