В Украине с 1 июля подорожает топливо: с этой даты возвращаются в полном объеме все налоги (НДС и акцизный сбор) на бензин, дизель и газ. Их резко уменьшили в начале войны, когда топливный рынок охватил кризис.

Бизнес призывал власти отсрочить возврат довоенных налогов. В частности, аграрные ассоциации просили подождать хотя бы до окончания уборочной кампании. Но на уступки им так и не пошли.

Заправщики уже на низком старте - готовятся переписывать ценники.

По оценкам владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, дизель подорожает на 5-6 гривен, бензин - на 10 гривен, автогаз - на 2 гривны за литр.

"Все случится быстро, но не в один момент", - говорит он.

По расчетам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, если считать по формуле, добавив к нынешним ценам НДС и акциз, то топливо в течение двух недель (то есть до 15 июля) должно подорожать так: дизель и газ - плюс 3-5 гривен, бензин - плюс 10-12 гривен на литре.

Но на топливе сейчас рекордная маржа - до 20 гривен на литре. Поэтому заправщики могут играть с ценами. В итоге динамика подорожания будет зависеть от спроса на топливо и аппетитов продавцов, говорит Рябцев.

Леушкин рассказывает, что украинцы уже готовятся к подорожанию: запасаются топливом по старым ценам, заправляя полные баки и канистры и скупая талоны. По ним выкупленные бензин, дизель и газ еще какое-то время можно будет заливать без наценки.

Но подорожание топлива ударит не только по автовладельцам.

"Вырастут транспортная составляющая во всех товарах, а значит, подорожает все. Насколько существенно - зависит от конкретной продукции. Если, например, окна и двери прибавят в цене 1-2%, то продукты питания - до 10%", — пояснил нам глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Разбирались, что будет с ценами на АЗС с 1 июля и как это скажется на ценниках на все товары.

Плюс НДС и акциз

С 1 июля в Украине возвращаются все довоенные налоги на топливо.

Напомним: в начале войны на украинском топливном рынке разразился кризис. Беларусь и Россия с первых дней полномасштабного вторжения прекратили поставки в нашу страну - а они занимали большую часть рынка. Плюс начались атаки на нефтебазы и НПЗ, что резко уменьшило объемы внутренней переработки и запасы топлива.

Трейдеры переориентировались на поставки из Европы, что тут же ударило по ценам: бензин, дизель и автогаз резко подорожали. Но и дорогого ресурса не хватало - топливо стало дефицитным, а на заправках выстроились огромные очереди.

Чтобы стабилизировать ситуацию, власти обнулили акцизы на топливо, а НДС снизили с 20% до 7%, и это сразу же дало эффект.

В сентябре прошлого года акциз частично вернули (Верховная Рада приняла отдельный закон на эту тему), но в гораздо меньшем объеме, чем до войны - 100 евро на тонне. В этом же законе прописано, что льготы будут действовать до окончания военного положения, но не позже 1 июля 2023 года. Эта дата уже приближается. И хотя военное положение все еще действует, никаких поправок в закон так и не внесли. А это значит, что налоги возвращаются в полном объеме. НДС вместо 7% будет 20%, акцизы вместо 100 евро на литре вырастут до 139,5 евро на дизель, а на бензин - до 213,5 евро за тонну. По подсчетам правительства, это позволит привлекать в бюджет дополнительно около 8 млрд гривен в месяц.

Бизнес не раз предлагал отложить повышение налогов или вообще их пересмотреть - найти золотую середину. В частности, в июне в Раду подали законопроект, в котором были прописаны новые акцизы на топливо: на бензин и дизель единая ставка 175 евро за тонну, а на газ — 129,5 евро. Но пока до рассмотрения этого проекта дело так и не дошло.

Власти проигнорировали также призыв аграрных ассоциаций отложить возврат налогов хотя бы до окончания уборочной страды.

Намерение власти запускать на топливном рынке все довоенные налоги подтвердил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев. Он предостерег нефтетрейдеров и переработчиков от соблазна возродить схемы с НДС.

"С 1 июля возобновляется ставка в 20% НДС на топливо, что делает для вас этот вид мошенничества (схемы с НДС - Ред.) более привлекательным. Предупреждаю деятелей конвертационного фронта: ГНС видит все ваши манипуляции. Все. И задача ГНС и БЭБ реагировать жестко. Очень жестко и быстро", — написал Гетманцев в своем Телеграм.

Как изменятся ценники на заправках

Возврат довоенных налогов - это сразу же плюс к ценникам на АЗС, говорит Леушкин.

Правда, оценки того, как именно подорожает топливо, разнятся.

Леушкин говорит, что дизель подорожает на 5-6 гривен, бензин - на 10 гривен, автогаз - на 2 гривны за литр.

"Все случится быстро, но не в один момент", - отмечает он.

По расчетам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, если считать по формуле, добавляя к нынешним ценам НДС и акциз, то топливо в течение двух недель (то есть до 15 июля) должно подорожать так: дизель и газ - плюс 3-5 гривен, бензин - плюс 10-12 гривен на литре.

Глава консалтингового агенства "А-95" Сергей Куюн считает, что бензин может подорожать на 11 гривен, дизель - на 8 гривен, газ - на 3 гривны за литр.

Но продавцы уже начали повышать ценники, даже не дожидаясь 1 июля.

По данным "А-95", 28 июня оптовая стоимость бензина повысилась на 1,75 гривен за литр, дизеля - на 1 гривну. Следом начинают переписывать ценники и заправщики. Так, 28-29 июня отдельные сети повысили стоимость топлива в диапазоне от 60 копеек до 2 гривен на литре. Больше всего - на 2 гривны - повысились цены на АЗС Prime, где ранее топливо считалось одним из самых дешевых, и на заправках Neftek. Плюс 1 гривна к цене на АЗС KLO, плюс 57 копеек - в сети U.GО.

Сети OKKO, WOG, "Авиас", Amic, UPG и другие ценники пока не меняли.

Но в целом за счет пересмотра цен некоторыми сетями на рынке растет средняя стоимость всех видов топлива. На 29 июня бензин в среднем по стране стоит 44,64 гривны за литр, дизель - 43,17 гривен, газ - 21,92 гривен.

Если прибавить налоговую "наценку", то получается, что с июля бензин будет по 54,5 гривен, дизель - по 48-51 гривне, газ - до 25 гривен за литр.

Но все зависит от ситуации на рынке.

"Итоговое подорожание будет определяться аппетитами продавцов и спросом на топливо. Маржа на всех видах топлива довольно высокая, по бензину и дизелю она может доходить до 20 гривен на литре. То есть продавцы могут повышать цены не так существенно, если согласятся поделиться частью своей прибыли с потребителями", — отмечает Рябцев.

Впрочем, тут все будет зависеть не столько от желания заправщиков давать скидки, сколько от реального спроса. А он сейчас зашкаливает. Готовясь к подорожанию, украинцы запасаются топливом по старым ценам. Как рассказал нам Леушкин, "берут кто сколько может, на сколько денег хватает". Люди заправляют полные баки и канистры, покупают топливные талоны. По ним топливо, выкупленное наперед, еще можно будет заправлять по старым ценам. Как рассказали на WOG, в приложении постоянные клиенты могут выкупить до 500 литров топлива по действующим на время оплаты ценам, но эти запасы нужно выбрать в течение 90 дней, потом сеть может пересчитать объемы по актуальной на тот момент стоимости.

Плюс 25% на перевозки и 10% на продукты

К подорожанию топлива и перевозок уже готовится бизнес.

Как рассказал нам Доротич, из-за удорожания транспортной составляющей будет рост цен на все товары.

"Процент разный, в зависимости от продукции. Например, по окнам и дверям, где логистическая составляющая сравнительно небольшая - до 4%, ожидается повышение цен на готовую продукцию в размере 1-2%. Но продукты питания подорожают более существенно - до 10%. В среднем по рынку подорожание топлива прибавит к ценникам на товары до 5%. Но это только "топливная" наценка. Бизнес готовится еще и к повышению цен на электроэнергию, а это еще плюс 5-10% к стоимости готовой продукции. То есть некоторые товары в итоге могут прибавить в цене и до 20%", — отметил эксперт.

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук говорит, что подорожание будет в пределах 5%, так как в ценниках на многие товары стоимость топлива уже посчитана с запасом. Но может быть дополнительная наценка из-за необходимости повышать зарплаты водителям.

"Тех, кто готов легально работать, уже не хватает, многих забирают на войну", - пояснил Барсук.

Глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский рассказал нам, что рост цен на топливо запустит процесс пересмотра тарифов на пассажирские перевозки, которые до недавнего времени во многих городах сдерживали.

"В среднем с учетом подорожания топлива и электроэнергии тарифы могут вырасти на 10-25%. И это еще оптимистические расчеты", — говорит Житинский.

То есть подорожание топлива может ускорить общую инфляцию в стране. При этом, как говорит Рябцев, пока непонятно, компенсируется ли это реальным увеличением поступлений в бюджет в размере ожидаемых 8 млрд в месяц.

"Во- первых, схемы с НДС (о которых предупреждал Гетманцев - Ред.) никуда не делись, и с повышением налога на добавленную стоимость размах может вырасти. Во-вторых, есть и другие схемы. Например, сеть может заключить контракт с военными и поставлять топливо без налогов не только им, но и в свободную продажу. Контроль тут очень слабый", - отметил эксперт.

Он также не исключает ухудшения качества топлива и увеличение объемов серого рынка. Количество "бочек" и бодяги на рынке и сейчас зашкаливает.

По проблемам уклонения от налогов и "бочек" недавно было заседание ТСК в профильном комитете Рады. Как написал в своем Телеграм нардеп Ярослав Железняк, есть несколько схем, которые позволяют АЗС снижать налоговую нагрузку. Скажем, продают бодягу, химичат с НДС, просто не платят налоги. Чтобы побороть эти схемы, депутаты уже готовят законодательные изменения, в частности, отнесение газового конденсата и нефти к подакцизным товарам (ставка будет нулевая, но усилится контроль за оборотом). Плюс станут публиковать данные по налоговой нагрузке на разных АЗС. Изучается и возможность изменить администрирование НДС. Но удастся ли за счет этого убрать топливные схемы - пока неясно.