С июня 2023 года украинцев ждет ряд изменений. Главные из них коснутся тарифов — подорожают электроэнергия для населения.
Некоторым категориям повысят пенсию. Абитуриенты примут участие в мультипредметном тесте.
На курорты запустят дополнительные поезда, а вот открытие пляжей — под вопросов.
Обо всех новшествах и прогнозе погоды на первый месяц лета — в материале "Страны".
Подорожание электроэнергии
НКРЭКУ официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч.
Кабмин утвердил несколько другую цену — 2,64 гривен/кВт-час вместо нынешних 1,44-1,68 гривны за киловатт гривен.
Подробно о ситуации — в материале "Сколько придется переплатить за квартиру?"
Повышение пенсии в июне 2023
В июне 2023 года украинцы, которые сейчас получают пенсию 5842 гривны с 35 годами стажа, получат доплату в размере 1000 гривен.
С апреля коэффициент в формуле расчета для этой категории изменился с 0,37 вместо 0,35.
Перерасчет происходит задним числом из-за задержки поступления данных в систему.
Дополнительные поезда
С 10 июня "Укрзализныця" вводит два новых рейса до популярных курортов на западе и юге.
Поезд №40/39 Запорожье - Солотвино соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья — от Славско до Берегово.
Поезд №148/147 Киев - Одесса будет ехать через Черкассы.
Впервые после вторжения возвращается маршрут сообщением Киев — Днепр —Запорожье. Скоростной Hyundai поедет тоже с 10-го.
Откроют ли пляжи?
Откроют ли пляжи летом 2023 года?
В Одессе военная администрация рассмотрит возможность открытия морского побережья до 5 июня. Если оно будет положительным, откроется лишь часть берега, так как сохраняется минная угроза.
В Черноморске и Николаевской области морские курорты работать не будут.
При этом на пляжах Черного моря по факту люди уже купаются.
Киевские власти не советуют посещать пляжи из-за ракетной угрозы — они не оборудованы бомбоубежищами. Официально столичные пляжи не будут функционировать.
Последний звонок — 2023
Учебный год 2023 в Украине для учащихся выпускных классов продлится до 30 июня.
Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы об образовании до 21−23 июня, а устроить последний звонок — 16 июня.
При этом школы могут установить свою дату.
Если во время последнего звонка объявят воздушную тревогу, все должны спуститься в укрытие.
Парады выпускников в 2023 году отменяются в целях безопасности.
Сдача НМТ
В июне украинских абитуриентов ожидает важный этап – прохождение Национального мультимедийного теста (НМТ).
Основная сессия состоится с 5 по 23 июня в городах Украины и в специальных центрах за границей.
Участникам тестирования за 180 минут нужно будет дать ответы на вопросы сразу по трем предметам.
О точном времени и месте проведения НМТ участников уведомят на сайте УЦОКО. Результаты опубликуют там же до 28 июня.
Во время воздушных тревог тесты будут останавливать, при продолжительной тревоге - переносить на другое время.
Подробнее — в материале "НМТ 2023 — примеры заданий и правила сдачи".
Нововведения "Укрпочты"
В июне тарифы на отправку посылок в США подешевеют на 8%.
Среди других новшеств: не нужно будет идти в отделение, чтобы заказать марки, конверты — "Укрпочта" запускает онлайн-продажу своей продукции.
Прогноз погоды на лето 2023 в Украине
Первый месяц лета, согласно прогнозу синоптиков, будет немного прохладнее предыдущих лет — на 2 °С ниже средних показателей.
Будет много дождливых дней, в особенности во второй половине месяца. Ожидаются молния и гром.
Днем столбики термометров, как правило, будут превышать отметку +20, будут доходить до +25. Ночью — в среднем +15.
Важна погода и в свете анонсированного контрнаступления ВСУ на юго-востоке Украины.
В Мелитополе Запорожской области дождить будет 8 из 30 дней.
Почти все осадки ожидаются в первой половине месяца. Во второй его части — солнце и жара в среднем +25.
В Угледаре Донецкой области дождь будет идти 11 из 30 дней.
Самый длительный и обильный период осадков — с 10 по 13 июня включительно.
Если оценивать общую картину, дождь ожидается каждые два дня. Самый большой сухой период — с 1 по 9 июня.
Похожая погодная ситуация будет в Авдеевке. Осадки ожидаются 13 из 30 дней месяца.
Плотные дождливые периоды — с 10 по 13 включительно, с 26 по 29 включительно.
Больше дождей будет в Бахмуте — 15 из 30 дней июня.
Здесь осадки ожидаются и выше по интенсивности. Судя по прогнозу, город будет буквально заливать 10, 11 и 12 числа.
Самый длинный безосадочный период — со 2 до 9 июня включительно.
В Сватово Луганской области также 15 из 30 дней месяца дожди.
Без осадков — до 8 июня включительно.
С 9 по 12 июня, с 26 по 30 июня прогнозируются дождливые периоды.