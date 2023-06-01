С июня 2023 года украинцев ждет ряд изменений. Главные из них коснутся тарифов — подорожают электроэнергия для населения.

Некоторым категориям повысят пенсию. Абитуриенты примут участие в мультипредметном тесте.

На курорты запустят дополнительные поезда, а вот открытие пляжей — под вопросов.

Обо всех новшествах и прогнозе погоды на первый месяц лета — в материале "Страны".

Подорожание электроэнергии

НКРЭКУ официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч.

Кабмин утвердил несколько другую цену — 2,64 гривен/кВт-час вместо нынешних 1,44-1,68 гривны за киловатт гривен.

Подробно о ситуации — в материале "Сколько придется переплатить за квартиру?"

Повышение пенсии в июне 2023

В июне 2023 года украинцы, которые сейчас получают пенсию 5842 гривны с 35 годами стажа, получат доплату в размере 1000 гривен.

С апреля коэффициент в формуле расчета для этой категории изменился с 0,37 вместо 0,35.

Перерасчет происходит задним числом из-за задержки поступления данных в систему.

Дополнительные поезда

С 10 июня "Укрзализныця" вводит два новых рейса до популярных курортов на западе и юге.

Поезд №40/39 Запорожье - Солотвино соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья — от Славско до Берегово.

Поезд №148/147 Киев - Одесса будет ехать через Черкассы.

Впервые после вторжения возвращается маршрут сообщением Киев — Днепр —Запорожье. Скоростной Hyundai поедет тоже с 10-го.

Откроют ли пляжи?

Откроют ли пляжи летом 2023 года?

В Одессе военная администрация рассмотрит возможность открытия морского побережья до 5 июня. Если оно будет положительным, откроется лишь часть берега, так как сохраняется минная угроза.

В Черноморске и Николаевской области морские курорты работать не будут.

При этом на пляжах Черного моря по факту люди уже купаются.

Киевские власти не советуют посещать пляжи из-за ракетной угрозы — они не оборудованы бомбоубежищами. Официально столичные пляжи не будут функционировать.

Последний звонок — 2023

Учебный год 2023 в Украине для учащихся выпускных классов продлится до 30 июня.

Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы об образовании до 21−23 июня, а устроить последний звонок — 16 июня.

При этом школы могут установить свою дату.

Если во время последнего звонка объявят воздушную тревогу, все должны спуститься в укрытие.

Парады выпускников в 2023 году отменяются в целях безопасности.

Сдача НМТ

В июне украинских абитуриентов ожидает важный этап – прохождение Национального мультимедийного теста (НМТ).

Основная сессия состоится с 5 по 23 июня в городах Украины и в специальных центрах за границей.

Участникам тестирования за 180 минут нужно будет дать ответы на вопросы сразу по трем предметам.

О точном времени и месте проведения НМТ участников уведомят на сайте УЦОКО. Результаты опубликуют там же до 28 июня.

Во время воздушных тревог тесты будут останавливать, при продолжительной тревоге - переносить на другое время.

Подробнее — в материале "НМТ 2023 — примеры заданий и правила сдачи".

Нововведения "Укрпочты"

В июне тарифы на отправку посылок в США подешевеют на 8%.

Среди других новшеств: не нужно будет идти в отделение, чтобы заказать марки, конверты — "Укрпочта" запускает онлайн-продажу своей продукции.

Прогноз погоды на лето 2023 в Украине

Первый месяц лета, согласно прогнозу синоптиков, будет немного прохладнее предыдущих лет — на 2 °С ниже средних показателей.

Будет много дождливых дней, в особенности во второй половине месяца. Ожидаются молния и гром.

Днем столбики термометров, как правило, будут превышать отметку +20, будут доходить до +25. Ночью — в среднем +15.

Важна погода и в свете анонсированного контрнаступления ВСУ на юго-востоке Украины.

В Мелитополе Запорожской области дождить будет 8 из 30 дней.

Почти все осадки ожидаются в первой половине месяца. Во второй его части — солнце и жара в среднем +25.

В Угледаре Донецкой области дождь будет идти 11 из 30 дней.

Самый длительный и обильный период осадков — с 10 по 13 июня включительно.

Если оценивать общую картину, дождь ожидается каждые два дня. Самый большой сухой период — с 1 по 9 июня.

Похожая погодная ситуация будет в Авдеевке. Осадки ожидаются 13 из 30 дней месяца.

Плотные дождливые периоды — с 10 по 13 включительно, с 26 по 29 включительно.

Больше дождей будет в Бахмуте — 15 из 30 дней июня.

Здесь осадки ожидаются и выше по интенсивности. Судя по прогнозу, город будет буквально заливать 10, 11 и 12 числа.

Самый длинный безосадочный период — со 2 до 9 июня включительно.

В Сватово Луганской области также 15 из 30 дней месяца дожди.

Без осадков — до 8 июня включительно.

С 9 по 12 июня, с 26 по 30 июня прогнозируются дождливые периоды.