Нацбанк спрогнозировал подорожание овощей из-за катастрофы на Каховской ГЭС, подсчитал, насколько сократится их урожай, а также рассказал о рисках ускорения инфляции.

Об этом 15 июня сообщил председатель Национального банка Андрей Пышный.

Говоря о влиянии катастрофы на Каховской ГЭС на инфляцию, руководство Нацбанка отметило, что особенно сильно она скажется на подорожании овощей. В НБУ высчитали, что под риском оказалось 10-14% урожая овощей, а именно баклажаны, огурцы, помидоры, перец и арбузы. Но пока говорят о том, что точно утрачено может быть лишь 5% урожая, а остальное может компенсироваться за счет роста производства в других областях и за счет импорта.

За май 2023 года Пышный отметил снижение инфляции до 15,3% (в годовом исчислении). Однако назвал несколько факторов, которые могут подстегнуть инфляцию:

негативное влияние катастрофы на Каховской ГЭС, которое может добавить к инфляции дополнительные 0,3%,

повышение тарифов ЖКХ и возвращение довоенного налогообложения на топливном рынке;

исчерпание эффекта низкой сравнительной базы.

На сегодняшний день размер учётной ставки сохраняется на прежнем уровне: 25%.

Оценивая экономическую ситуацию в Украине, председатель НБУ назвал три ключевых риска:

Дальнейшее разрушение ударами россиян объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической. Это может привести к возобновлению существенного дефицита электроэнергии, ограничению экономической активности и экспорта и, соответственно, усилению давления на валютном рынке. Возникновение дополнительных бюджетных нужд и значительных фискальных дефицитов, в частности, в энергетической сфере. Усложнение или прекращение работы "зернового коридора", а также дальнейшее продление ограничений на импорт украинского продовольствия отдельными европейскими странами.

Андрей Пышный уточнил, что с начала 2023 года Украина получила от международных партнеров финансирования на общую сумму $20 млрд. Однако не исключил увеличения этой помощи из-за трагедии на Каховской ГЭС и из-за ее влияния на пострадавшие регионы.

Кроме того, руководство Нацбанка сегодня сообщило об отмене с 16 июня одного ограничения на валютном рынке: компаниям разрешили гасить иностранные кредиты (проценты + тело кредита), которые выдавались с гарантиями международных финорганизаций и экспортных кредитных агентств, а также предоставленные банками развития, где акционерами являются государства.

По остальным кредитам, выданным иностранцами, никаких поблажек не будет — по ним по-прежнему запрещено выводить капиталы за границу. Как объяснил зампред НБУ Юрий Гелетий, это "миллиарды долларов и значительный риск для золотовалютных резервов Нацбанка". Также сохраняется запрет на репатриацию дивидендов.

Ранее НБУ прогнозировал падение курса гривны до 41,2 за доллар.

Также "Страна" сообщала, что НБУ определил шесть признаков фиктивных предприятий и потребовал от украинских банков ужесточить финмониторинг.

Перед этим в НБУ объяснили, как продление срока запрета на ввоз украинского зерна в Европу повлияет на финансовую ситуацию в Украине.