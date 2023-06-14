Украинцы переводят свои долларовые депозиты в гривну. Это подтверждается официальным отчетом НБУ.

В нём говорится о сокращении в мае валютных вложений населения на 3,5% — до $9,1 млрд. Одновременно, по информации НБУ, произошло увеличение вкладов физлиц в гривне на 2% — почти на те же 12 млрд (до 608,2 млрд грн).

Важную роль в таком перетоке играет повышение банками процентных ставок по депозитам населения, к чему НБУ постоянно подталкивает банкиров.

В мае средние доходности по депозитам выросли так:

• 3 месяца — с 12,39% до 12,65% годовых;

• 6 месяцев — с 13,23% до 13,55% годовых;

• 12 месяцев — с 13,94% до 14,15% годовых.

Банки развернули рекламные кампании и популяризировали гривневые вложения на срок от 3 месяцев. Как раз те, что они могут потом перевложить в депосертификаты НБУ под 25%.

При этом сам Нацбанк недавно разослал по финучреждениям макроэкономические показатели, по которым предписал банкам рассчитать свои прогнозные финансовые показатели на 2023-2025 годы. И в этих макропоказателях регулятор со ссылкой на внешнюю аналитику FocusEconomix допустил снижение официального курса гривни к доллару, который с лета 2022 года держат на уровне 36,6 грн/$:

• 1 января 2024 года — до 41,2 грн/$;

• 1 января 2025 года — до 41,9 грн/$.

Отметим, что только первый этап девальвации официального курса гривны (с 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$) — это снижение нацвалюты на 12,5%. И если этот прогноз сбудется, то такое обесценивание не покроется средними депозитными ставками по вкладам в гривне, которые сейчас предлагают банки — от 12,65% (3 месяца) до 14,15% (12 месяцев). Это не реальные ставки, а номинальные, поскольку с них ещё будут вычитаться налоги в общем объеме 19,5% от дохода: 18% НДФЛ + 1,5% военный сбор.

Реальная средняя ставка в гривне (за вычетом налогов) на депозит на 3 месяца сейчас составляет 10,18%, на 12 месяцев — 11,4% годовых.

Ранее "Страна" публиковала правила обмена иностранных банкнот при износе и повреждениях, утверждённые НБУ.

Также мы писали, что НБУ приказал банкам отчитываться о карточных платежах украинцев.