Национальный банк Украины (НБУ) рассказал о правилах обмена иностранных банкнот, имеющих признаки износа или повреждения, а также банкнот давних лет выпуска.

Об этом сообщает пресс-службы НБУ.

В Нацбанке сообщают, что если банкнота имеет явные признаки износа или повреждения, независимо от года выпуска, клиенту могут предложить провести операцию инкассо. В таком случае обменник или банк отправляет валюту в иностранный банк для обмена, комиссию оплачивает клиент.

Кроме того, украинцы имеют право обменивать валюту независимо от года выпуска, если у банкнот нет признаков износа или они имеют признаки незначительного износа. Финансовым учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска валюты.

Также в НБУ отметили, что не принимали никаких правовых актов, предусматривающих запрет на обменные операции с иностранной валютой.

Как сообщала "Страна", из-за новых норм НБУ украинцам снизят ставки по депозитам до востребования или закроют эти счета.

Ранее НБУ разъяснил, какую информацию будет собирать о карточных платежах украинцев и для чего.