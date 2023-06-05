НБУ опубликовал свои разъяснения по поводу того, для чего собирает сведения о карточных и интернет-платежах украинцев.

Разъяснение появилась из-за большого резонанса, вызванного публикацией письма Нацбанка №25-0005/38228 о необходимости банкам отчитываться о денежных операциях граждан.

После этого в НБУ заявили, что собирают информацию о денежных переводах и платежах украинцев в рамках финмониторинга нелегального игорного бизнеса, с которого государство хочет взимать налоги.

Ранее "Страна" публиковала оригинал этого документа. В нём говорится о том, что украинские банки с понедельника, 5 июня 2023 года, в еженедельном формате будут предоставлять данные о трёх видах операций физлиц:

P2P-переводы (перевод денег с карты на карту между гражданами).

Пополнение кредитного, текущего счёта через интернет (приложения/сайты) и наоборот.

Оплата в интернете.

Во внутреннем письме Нацбанка указаны коды транзакций, а уже в табличном приложении к нему добавлены параметры предоставляемой информации.

"После изучения письма создалось впечатление, что мы будем выгружать на Нацбанк все поимённые данные физлиц по их платежам в трех направлениях. Только из приложения стало ясно, что информацию будем отправлять не по каждому человеку персонально, а в сумме всех клиентов и в штуках. Сколько и на какую сумму платили в разных интернет-магазинах, сколько проводили P2P-переводов. То есть персональная информация по людям предоставляться не будет. Но нужно понимать, что сейчас мы проходим начальный этап — Нацбанк только собирает информацию. А вот когда он начнёт выявлять аномалии, то к нам пойдут уже более конкретные вопросы в рамках финмониторинга, и вот тогда уже раскрытие данных возможно. Если у банка запросят данные о каких-либо подозрительных платежах интернет-магазинов, площадок или физлиц — тогда мы обязаны будем открыть всю персональную информацию по клиенту", — пояснили "Стране" в одном из банков.

Национальный банк в своём заявлении акцентирует внимание именно на этом: что через банки собирает обобщенную информацию от провайдеров, магазинов, интернет-площадок. Хотя собирает её по платежам отдельных граждан, на чём старается внимание на заострять. Ещё один аргумент НБУ — что он сейчас не требует от банков персональную информацию о каждом плательщике-физлице. Даже притом, что запрашивает общие данные о P2P-переводах — о переброске денег между счетами людей, но в общей сумме. При этом НБУ явно лукавит, когда настаивает на том, что не занимается сбором информации о физлицах. Ведь регулятор не говорит, что будет, когда выявит подозрительные, с его точки зрения, финансовые проводки. И, конечно, все понимают, что после этого будет поднята детальная персональная информация в отношении конкретных плательщиков и будут раскрыты все их персональные данные.

Как ранее сообщала "Страна", НБУ обязал банки отчитываться о карточных платежах украинцев.

Перед этим НБУ вывел шесть признаков фиктивных предприятий и потребовал от банков ужесточить финмониторинг .

Также мы писали, что из-за новых норм НБУ украинцам снизят ставки по депозитам до востребования или закроют счета.