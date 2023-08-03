Парламентская фракция "Слуга народа" потеряла уже 17 депутатов, но есть еще несколько кандидатов на лишение мандата.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

По словам политика, из фракции выгнали бы еще больше депутатов, если бы могли.

"Мы на это можем повлиять только политическим давлением, что мы и делаем, поскольку в парламенте, в отличие от местных советов, у нас нет императивного мандата. На местном уровне мы уже лишили мандатов десятки депутатов", - сказал Арахамия в интервью "РБК-Украина".

Он призвал депутатов, которые не хотят поддерживать список "обязательных" законопроектов, добровольно покинуть парламент. У руководства фракции есть список из нескольких таких человек.

"Мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять как обещали", - сказал глава фракции.

Последним "слугой народа", который покинул парламент, стал Юрий Аристов, отдохнувший на Мальдивах под видом служебной командировки.

Вместо него народным депутатом стала Наталья Локтионова, приближенная к Владимиру Зеленскому и его окружению.