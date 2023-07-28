Народный депутат из фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев написал заявление о выходе из одноименной партии.

Об этом нардеп сообщил в своем видеообращении в Facebook.

"Я подал два заявления – председателю политического совета партии "Слуга народа" Давиду Арахамии о выходе из политического совета партии и главе партии "Слуга народа" Елене Шуляк о выходе из партии", - заявил Кривошеев.

По его словам, решение о выходе из партии зрело давно.

Известно, что во время президентских выборов 2019 года Игорь Кривошеев возглавлял "Команду Зеленского" в Закарпатской области. Также он был членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Напомним, Игорь Кривошеев был в числе депутатов от "Слуг", которые несколько лет назад подали в Раду законопроект с предложением запрещать выезд за границу должникам за коммуналку, а также ограничивать их в использовании оружия или вождении автомобиля.

Ранее мы рассказывали о том, как нардепа Николая Тищенко выгнали из "Слуги народа".

Также недавно фракция "Слуги народа" приостановила членство народного депутата Людмилы Марченко, подозреваемой во взятке.