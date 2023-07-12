Депутат "Слуги народа" Сергей Гривко, который зарегестрировал законопроект закон об уменьшении заключённым срока лишения свободы за чтение книг, в комментарии "Стране" назвал книги, которые по его мнению являются "правильными для чтения" в тюрьме.

"Нужны книги, которые дают возможность понять суть жизни, суть ценностей, которые дают возможность философски повысить уровень знаний. Например, Пауло Коэльо "Алхимик", некоторые произведения Марка Твена, потом Тараса Шевченко можно читать. В моём понимании, нужно, чтобы министерство юстиции привлекло психологов, которые определят книги согласно с квалификацией преступления. Например, если человек что-то украл, то ему дают прочесть книги, где есть понимание, как люди зарабатывают деньги", — говорит депутат.

Также Гривко назвал книги, которые изменили его собственную жизнь.

"Непосредственно "Алхимик" Пауло Коэльо и в принципе у него чудесная серия книг, которая дает понять, что в этом мире можно реализовать любую идею, достичь любых высот. Ещё Наполеон Хилл "Думай и богатей", которая дает понять некоторые финансовые аспекты и понимание, что зарабатывать честно можно", — говорит Сергей Гривко.

Напомним, голоса за принятие законопроекта о легализации конопли в Раде собираются, хотя и с трудом.

Перед этим на рассмотрение был подан законопроект о статусе английского языка. Расширен список должностей, на которых его обязаны будут знать.