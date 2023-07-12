В парламенте предлагают уменьшать срок отбывания заключенным за чтение "правильных книг".

Законопроект об этом зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.

За каждую прочтённую книгу "из перечня литературы, утвержденного Министерством юстиции Украины (на государственном языке Украины, в бумажной или электронной форме)" с общего срока заключения предлагается снимать три дня срока.

При этом возможность такой "амнистии", по мнению автора, должна ограничиваться максимум десятью книгами в год.

"Подтверждение факта прочтения осуждённым лицом каждой книги, дающей право на уменьшение срока наказания в виде лишения свободы, осуществляется путем успешной сдачи таким лицом экзамена в электронной системе", — объяснил Гривко.

Ранее в Раде предложили освобождать от наказания заключенных, которые попадают под обмен пленными. Согласно нововведению, осуждённые в Украине лица после своего возвращения путём обмена, не будут обязаны отбывать наказание.

Напомним, согласно докладу комиссии ООН, Украина лидирует по числу пожизненно заключенных среди всех европейских стран.