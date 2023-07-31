Народный депутат Андрей Холодов исключен из партии "Слуга народа".

Об этом сообщила председатель партии Елена Шуляк в Фейсбуке.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга народа" подписала распоряжение об исключении его из партии", - сказано в посте.

Щуляк также процитировала слова Владимира Зеленского из его недавнего обращения: "Если кто-то хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет".

"Поддерживаю это мнение и от себя добавлю: если такие люди найдут в себе смелость уйти сами — государство от них тоже отдохнет", - добавила Шуляк.

В конце записи она призвала "всех, кто нивелирует ценности страны", сложить мандаты и освободить места для тех, кто хочет и будет работать.

Ранее сегодня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что Холодов подал заявление о сложении мандата.

Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Рады и не голосовал. Всего с начала войны нардеп 12 раз выезжал из страны. Последний раз Холодов был в Украине 21 января.

Напомним, в последнее время все больше народных депутатов заявляют о сложении мандатов. Так, в июле это сделали народный депутат Татьяна Плачкова и нардеп Юрий Аристов.