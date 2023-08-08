Народный депутат Богдан Торохтий прокомментировал "Стране" вероятное исключение из фракции "Слуги народа".

"Позиция фракции. Они имеют на это право", - сказал Торохтий.

На вопрос "Страны", сложит ли он добровольно мандат, как его призвал глава фракции Давид Арахамия, Торохтий ответил так: "Нужно все обдумать".

При этом он заявил, что вернет деньги в бюджет, о которых Арахамия также упомянул в своем посте. Речь идет о деньгах, которые "слуга народ" получал из бюджета в качестве компенсации за аренду жилья, несмотря на то, что, по словам Арахамии, в это же время семья депутата покупала элитное имущество.

"Деньги в бюджет верну и как всегда буду и дальше помогать нашему государству и ВСУ", - заверил Торохтий.

Напомним, сегодня глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Он также призвал депутата сложить мандат.

Еще в мае журналисты сообщали, что Торохтий за время войны выезжал отдыхать за границу, сменил три авто и сейчас ездит на машине за семь миллионов гривен.