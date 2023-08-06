22-летний сын нардепа от "Слуги народа" Елены Копанчук в январе покинул Украину и с тех пор не возвращался.

Об этом сообщает львовское издание NGL Media.

Дмитрий Копанчук при этом сам является депутатом - в городе Рудки Львовской области. За рубеж он выехал, сопровождая отца-инвалида, который потом вернулся, но уже без сына.

По правилам, выезжающий призывник обязан вернуться не позже, чем лицо, которое он сопровождал.

В Рудковской общине, где Дмитрий Копанчук является депутатом, заявили, что он выехал на обучение.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что пограничникам запретили выпускать за границу всех чиновников и депутатов.

Вероятно, запрет связан с выездом на Мальдивы депутата Юрия Аристова. Этот депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось. Затем Аристов вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.