Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в Украину после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на данные из своих дипломатических источников.

Как пишет издание, с начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись по меньшей мере 40-60% дипломатов. В частности, из США в прошлом году должны были вернуться в Украину около двадцати сотрудников посольств и консульств, но из них приехал домой только один. А из некоторых посольств не вернулся вообще никто.

Основные факторы, влияющие на решение дипломатов, - финансовый вопрос и налаженная жизнь семьи за рубежом. При этом более сотни дипломатов, которые всё-таки вернулись в Украину из длительной заграничной командировки, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат МИДа.

"Это их и демотивирует, лишая шанса карьерного роста", — пишет издание.

Многие дипломаты, чьи семьи пребывают за рубежом, опасаются, что после возвращения они уже не смогут к ним выехать.

Ещё один фактор отказа возвращаться в Украину — боязнь мобилизации.

При этом решение о невозвращении в Украину принимают как молодые сотрудники дипучреждений, так и старшие, в том числе третьи секретари и более мелкий персонал.

Как мы сообщали, почти половина украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши.

Также согласно опросу около половины выехавших в Германию украинцев собираются найти там работу, чтобы остаться.