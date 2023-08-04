С начала войны почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну после завершения командировки
Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в Украину после начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на данные из своих дипломатических источников.
Как пишет издание, с начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись по меньшей мере 40-60% дипломатов. В частности, из США в прошлом году должны были вернуться в Украину около двадцати сотрудников посольств и консульств, но из них приехал домой только один. А из некоторых посольств не вернулся вообще никто.
Основные факторы, влияющие на решение дипломатов, - финансовый вопрос и налаженная жизнь семьи за рубежом. При этом более сотни дипломатов, которые всё-таки вернулись в Украину из длительной заграничной командировки, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат МИДа.
"Это их и демотивирует, лишая шанса карьерного роста", — пишет издание.
Многие дипломаты, чьи семьи пребывают за рубежом, опасаются, что после возвращения они уже не смогут к ним выехать.
Ещё один фактор отказа возвращаться в Украину — боязнь мобилизации.
При этом решение о невозвращении в Украину принимают как молодые сотрудники дипучреждений, так и старшие, в том числе третьи секретари и более мелкий персонал.
Как мы сообщали, почти половина украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши.
Также согласно опросу около половины выехавших в Германию украинцев собираются найти там работу, чтобы остаться.