21% опрошенных "Украинским институтом будущего" украинцев заявили, что у них есть знакомые мужчины, которые незаконно выехали после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом говорится в результатах опроса "Украинского института будущего", проведенного 20-23 марта.

Среди способов выезда чаще всего респонденты называли волонтерскую деятельность (23%) и взятку при пересечении границы (23%). 16% называли оформление инвалидности, 15% - необходимостью ухода за инвалидом.

Также согласно данному опросу, 36% украинцев уверены, что их уехавшие из страны родственники-беженцы однозначно вернутся в Украину после окончания войны.

Еще 32% заявляют, что те могут вернуться, если будет работа, а 22% не намерены возвращаться.

Напомним, более 11% мужчин призывного возраста не вернулись в Украину, получив возможность выехать по системе "Шлях". Речь идет о 9 373 выехавших. По регионам в лидерах по чистому количеству невозвращенцев - западные области: Волынская (1375), Львовская (1036) и Тернопольская (964). Если же брать в процентном соотношении, то здесь абсолютный лидер - Харьковская область: не вернулись 23.49% выехавших (455 из 3689). Далее - тернопольчане (20.66%) и полтавчане (18.87%).

Также сообщалось, что за год в Украине выдали более 1,2 млн разрешений на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях". Почти все они - около 1,1 млн разрешений - были выданы для выезда за рубеж по бизнес-делам. Еще 170 тысяч - для гуманитарных миссий.