Народный депутат Александр Дубинский сообщает, что Государственное бюро расследований вручило ему подозрение по статье "служебный подлог".

В офисах Дубинского проводятся обыски, а сам он ходит на допросы в ГБР.

Дело касается выезда нардепа за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, на самом деле отец ездил лечиться сам, а Дубинский отдыхал в Барселоне.

В конце июля журналисты вычислили по фотографиям девушки Дубинского, что он находится в Барселоне. После этой публикации Дубинский подтвердил, что получил право на выезд из Украины для сопровождения отца в иностранную онкологическую клинику.

При этом отец, как заявляют следственные органы, выехал из Украины самостоятельно и вернулся раньше Дубинского.

Сам нардеп связывает уголовное дело против себя с публикацией "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году и называет его заказным.

Перед этим Дубинский заявлял, что обыски у него связаны с показаниями на Ермака и Зеленского в НАБУ.

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