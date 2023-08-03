СБУ и ГБР проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского.

Об этом сообщает источник "Страны".

ГБР сегодня сообщило, что проводит обыски у нардепа, подделавшего документы, находясь за границей. Он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

"Нардеп получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и покинул страну. В свою очередь отец самостоятельно, без сопровождения сына уехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп. ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т.ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке", - сообщает ГБР.

По словам источника "Страны", обыски проходят в рамках начатого против Дубинского уголовного производства:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц)", - говорит источник.

Депутату грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что нардепам и чиновникам ужесточили выезд за границу после мальдивского отдыха Аристова.

ЦИК уже назвал нардепа, которая заменит лишенного мандата "слугу" Аристова. Это Наталья Локтионова, которую СМИ называют сестрой многолетней помощницы Владимира Зеленского Марии Левченко, которая входит в самое близкое окружение президента.

Напомним, что в марте нардеп Дубинский опроверг слухи о своем розыске ФБР, назвав их "местью главы НБУ".