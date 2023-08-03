Появились новые подробности по обыскам у нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в служебном подлоге ради выезда за границу во время войны.

Стало известно, что в конце июля журналисты вычислили по фотографиям девушки Дубинского, что он находится в Барселоне.

На опубликованных в соцсетях снимках можно было заметить на ноге ее спутника такую же татуировку, как у депутата.

После этой публикации Дубинский подтвердил, что получил право на выезд из Украины для сопровождения отца в иностранную онкологическую клинику.

"В связи со сложным диагнозом и отсутствием возможности для лечения отца в Украине, мы вынуждены проводить часть анализов и терапии за рубежом. Для этого мы обратились в Минздрав со всеми подтверждающими документами и получили право выехать", - писал политик.

Однако ГБР заявляет, что на самом деле отец поехал в больницу сам. Сейчас ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т.ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке.

По словам источника, у Дубинского проходят обыски проходят в рамках начатого против него уголовного производства по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что нардепам и чиновникам ужесточили выезд за границу после мальдивского отдыха Аристова.

ЦИК уже назвал нардепа, которая заменит лишенного мандата "слугу" Аристова. Это Наталья Локтионова, которую СМИ называют сестрой многолетней помощницы Владимира Зеленского Марии Левченко, которая входит в самое близкое окружение президента.

Напомним, что в марте нардеп Дубинский опроверг слухи о своем розыске ФБР, назвав их "местью главы НБУ".