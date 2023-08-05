Народный депутат Александр Дубинский связал уголовное дело против себя с публикацией "плёнок Байдена-Порошенко" в 2020 году.

Об этом он заявил в интервью "Суспильному".

"Я могу подтвердить, что Зеленский и Ермак в попытке не дать распространить информацию о своём участии в подготовке публикации плёнок Байдена-Порошенко и последующей их легализации через следственную комиссию Верховной Рады - дали команду СБУ и ДБР продолжать давление на меня и моих помощников", - сказал он.

По словам Дубинского, сейчас у его помощника проходят обыски. По данным "Суспильного", речь идёт о Владимире Колодюке.

Плёнки Байдена-Порошенко" были опубликованы летом 2020 года нардепом Андреем Деркачом. На них Байден требует у Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер.

Записи вызвали крупный скандал, поскольку были опубликованы накануне президентских выборов в США, на которых баллотировался Байден. Трамп использовал тему работы его сына в "Бурисме" как доказательство "коррупции" своего соперника.

Дубинский за участие в раскрутке этого скандала попал наряду с Деркачом под санкции США, затем его исключили из партии "Слуга народа". После чего он заявил, что за публикацией записей стоит Офис президента Украины, который требовал от Дубинского создать в Раде временную следственную комиссию по этим плёнкам.

Напомним, уголовное дело против Дубинского касается его незаконного, как считает следствие, выезда за границу. И формально с "кассетным скандалом" никак не связано.

Перед этим Дубинский заявил, что обыски у него связаны с показаниями на Ермака и Зеленского в НАБУ.

Согласно данным следствия, обыски у депутата Александра Дубинского проходили по подозрению в подделке документов.