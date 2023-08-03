Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал проведенные у него обыски. Он назвал их незаконными, а целью силовиков считает "нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации".

Об этом народный избранник написал в своем телеграм-канале.

Дубинский связывает уголовное дело со своими показаниями в НАБУ против Владимира Зеленского и Андеря Ермака по делу о госизмене Андрея Деркача.

"Озвученные обвинения являются полностью надуманными и призваны прекратить мою оппозиционную деятельность. Цинично вмешиваясь в личную жизнь моей семьи, негодяи из ОП пытаются закрыть мне рот, нарушая все мыслимые и немыслимые законные процессуальные нормы", - заявил Дубинский.

Напомним, сегодня утром стало известно, что СБУ и ГБР проводят обыски у Дубинского.

По татуировке нардепа правоохранители вычислили, что он отдыхал в Барселоне, хотя выехал за границу на основании того, что собирается отвезти на лечение отца. При этом отец, как заявляют следственные органы, выехал из Украины самостоятельно и вернулся раньше Дубинского. В отношении нардепа расследуется уголовное дело по двум статьям УК.