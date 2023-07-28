"Стране" стали известны подробности обысков у сотрудников райотдела полиции Днепра, где сегодня объявили подозрение руководителю райотдела и его заместителям в крышевании преступной группировки и сокрытие преступления четырем полицейским.

"Фигуранты дела — начальник райотдела Артем Гога и его подчиненные, в том числе Владимир Чекалин", - говорит источник.

Артем Гога

Дело о вымогательстве и похищении, о котором заявил глава МВД Игорь Клименко, касается истории, когда в марте 2022 группа злоумышленников похитила супругов в Днепре и под пытками заставляли выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани.

Соседи потерпевших заявили в полицию, но затем похитители, по версии следствия, "порешали" вопрос с полицейскими. За 20 тысяч долларов их отпустили, а производство даже не регистрировали.

Впрочем, источник не уверен, что нынешние обыски у Гоги связаны именно с этим делом.

"В прошлом году у него уже были обыски из-за дела по похищению супругов, тогда ничего не нашли, но Гога ушел в бега и был задержан, а потом внезапно потерпевший сам написал встречное заявление, что претензий не имеет: ни моральных, ни материальных. После этого Гога восстановился в должности начальника райотдела. Насколько я знаю, сейчас обыски у них проводились по другому делу", — говорит источник.

Ранее мы писали о том, что стали известны личности полицейских, "крышевавших" наркоторговлю под Днепром.

А также, что в Днепре СБУ устроила массовую облаву на полицейских, крышевавших наркоторговцев.