"Страна" узнала имена задержанных вчера в Днепре полицейских, имеющих отношение к "крышеванию" наркоторговли в Днепропетровской области.

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, задержание полицейских проводили СБУ и ГБР.

"Задержали троих сотрудников полиции Днепровского районного управления, а именно - оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против личности старшего лейтенанта Лагойду Дениса Александровича. Начальника сектора раскрытия похищений транспортных средствами майора Булана Константина Георгиевича. Старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции капитана Гудкова Сергея Александровича. Параллельно с задержанием в их служебных кабинетах были проведены обыски", - рассказывает источник "Страны".

Источник также добавил, что обыски проводились и у ряда других сотрудников полиции Днепровского РУП.

"В том числе у заместителя начальника отделения полиции подполковника Бричкина Виталия Сергеевича. Оперуполномоченного сектора раскрытия незаконных завладений транспортными средствами старшего лейтенанта Недилько Владимира Александровича. Заместителя начальника сектора раскрытия преступлений против личности капитана Захарова Артема Олеговича. Старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции капитана Воробья Вениамина Григорьевича", - рассказывает источник "Страны".

Он также добавил, что, по версии следствия, задержанный майор полиции Константин Булан был одним из организаторов преступной схемы.

Напомним, "дельцы" занимались торговлей метамфетамином в области, действуя через разветвленную сеть наркодилеров на одной из городских СТО Днепра, а координировали их четыре чиновника одного из районных управлений Нацполиции в области.

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