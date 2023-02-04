Печерский районный суд Киева арестовал на да месяца без права внесения залога замглавы Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, который подозревается в "крышевании" сутенеров.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

Полицейский возглавлял деятельность группировки, в которую также входили трое вербовщиков женщин, которых привлекали к эскорту. Эти вербовщики также арестованы, но с возможностью внесения залога в сумме около 800 тыс. грн. каждому.

Напомним, что о задержании руководителей Департамента миграционной полиции СБУ сообщала 1 февраля. По данным СБУ, ежемесячно "доходы" организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 млн грн.

Были задержаны заместитель начальника департамента, руководитель отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцать участников группировки. Всего подозрения получили более 20 человек, было проведено более 30 обысков.

Напомним, что ранее под Киевом поймали вербовщицу, которая отправляла украинок заниматься проституцией за границей.

А СМИ сообщали, что в проституцию беженок из Украины втягивают и чешские сутенеры.

В целом в Европарламенте отмечают резкий рост торговли людьми и сексуальной эксплуатации украинских беженцев.

Тем временем у президента Зеленского еще летом прошлого года требовали легализовать проституцию. Автор петиции Сергей Дрелинский аргументировал свое предложение выгодой для бюджета в виде поступления налогов и снижением уровня венерических заболеваний.