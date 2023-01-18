Во время пятидневного экономического форума, который начался 16 января и проходит в Давосе, должностные лица бронируют проституток.

Об этом пишет Daily Mail.

Менеджер одной службы сопровождения рассказал, что уже получил 11 заказов и 25 запросов на проституток в Давосе во время экономического форума, и ожидает множество новых заказов на этой неделе.

Эскортница по имени Лиана рассказала, что одевается в деловую одежду, чтобы не выделяться среди участников форума. Она берет около 700 евро за час или 2300 евро за всю ночь, плюс транспортные расходы.

Обычно девушек заказывают в номер отеля, где останавливаются политики и бизнесмены, но некоторые заказывают проституток в качестве сопровождения для себя и своих сотрудников на вечеринку.

Рассказывают и более необычные истории. Например, как проститутку заставили переспать с пожилой клиенткой в гостинице делегатов.

Отметим, что проституция в Швейцарии легальна.

Напомним, вчера австрийский таблоид Express написал, что в Давосе накануне экономического форума забронировали всех проституток. По данным СМИ, спрос настолько велик, что созданы сайты специально для ВЭФ.

Также мы сообщали, что суд в Индии признал занятия проституцией официальной профессией.