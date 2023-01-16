В Давосе перед международным экономическим форумом, который пройдет без китайских и российских миллиардеров, забронировали всех проституток.

Об этом пишет австрийский таблоид Express.

"Когда деловая и политическая элита встречаются в Давосе на ВЭФ, это также означает одно: высокий сезон для эскорт-услуг на швейцарском курорте. Девушки, предоставляющие особо близкие к телу услуги, полностью забронированы до начала встречи. Предлагаются "услуги для всех сексуальных ориентаций", - говорится в материале.

Несмотря на "огромное предложение" и высокие цены, в итоге спрос удовлетворить не получилось.

Для того, чтобы не остаться без досуга во время экономического форума, потребители бронируют секс-работников и работниц минимум на 4 часа, что обходится им примерно в 1500 франков (около 1380 евро).

Спрос настолько велик, что созданы сайты специально для ВЭФ.

На фоне обостренного спроса издание обращает также внимание на "темную сторону Давоса" - женщины-предпринимательницы, принимающие участие в экономическом форуме, становятся объектами домогательств богатых мужчин.

Такое поведение участников настолько распространено, что женщин "не пускают на мероприятия в одиночку".

Напомним, год назад в Давосе "Русский дом" переименовали в "Дом российских преступлений" и показали выставку о войне в Украине.

Как писала "Страна", на прошлогоднем форуме американский трейдер Джордж Сорос сказал, что цивилизация может погибнуть после нападения России на Украину.