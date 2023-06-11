Киевские патрульные арестовали мужчину, предлагавшего им марихуану. Правоохранители не оценили такого "угощения" и провели задержание.

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что мужчину задержали на проспекте Шухевича. Патрульные остановили автомобиль KIA за нарушение ПДД. Во время разбирательства их внимание привлек проходивший мимо гражданин. Он предложил дать полицейским наркотики. Инспекторы удивились и переспросили у него, действительно ли у него есть запрещенные вещества.

В ответ мужчина вытащил из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. Патрульные задержали его и вызвали следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что в Днепре свекровь вызвала патрульных из-за ссоры с невесткой, а они нашли у ее сына батарею банок с марихуаной.

А в Полтавской области парень принес в местный суд пиццу с замаскированными в ней наркотиками, которые он пытался передать подсудимому. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.