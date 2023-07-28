С утра 28 июля в одном из райотделов полиции Днепра проходят обыски.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, объявлено подозрение руководителю подразделения, двум его заместителям и оперативнику. Их подозревают в "крышевании" преступной группировки и сокрытии преступления.

По версии следствия, в марте 2022 года группа злоумышленников, выдавая себя за терробороновцев, похитили в Днепре супругов и пытками заставляли выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани.

Их ненадолго задержали, но отпустили за 20 тысяч долларов. Производство даже не регистрировали.

Теперь эти полицейские получили подозрения.

Ранее мы рассказывали, что в июне в Днепре задержали полицейских, имеющих отношение к "крышеванию" наркоторговли в Днепропетровской области. "Дельцы" занимались торговлей метамфетамином в области, действуя через разветвленную сеть наркодилеров на одной из городских СТО Днепра, а координировали их четыре чиновника одного из районных управлений Нацполиции в области.

А зимой заместителя главы миграционной полиции Киева арестовали по делу о "крышевании" проституции.